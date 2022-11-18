Вологодская студентка выиграла миллион на свое обучение во всероссийском конкурсе

Фото: Правительство Вологодской области

В финал всероссийского конкурса "Большая перемена" в Нижнем Новгороде вышло четверо вологжан-студентов из Вологодского областного колледжа искусств, Вологодского колледжа связи и информационных технологий и Вологодского аграрно-экономического колледжа. Об этом сообщила пресс-служба Правительства региона.

В течение пяти дней конкурсанты решали непростые задачи и защищали свои проекты перед экспертами.

Студентке Вологодского колледжа связи и информационных технологий Элине Цент удалось стать победительницей и получить денежную премию в 1 млн рублей.

«Я всё ещё не могу поверить в то, что стала победителем. Эмоции зашкаливают, я невероятно рада, что этот длинный конкурсный путь завершился яркой победой. Миллион планирую инвестировать в своё будущее», – рассказала Элина.

Остальные вологжане стали призерами и получили по 200 тысяч рублей. Эти средства можно направить на образование, саморазвитие или вложить деньги в запуск собственного стартапа.

Также все финалисты получат сертификат на поездку категории «Красивые места» в рамках программы развития молодёжного туризма «Больше, чем путешествие». Педагоги-наставники, подготовившие победителей, получат премии и смогут пройти образовательную программу от партнёров конкурса.

По результатам конкурсных испытаний будут определены 20 лучших образовательных организаций СПО по рейтингу «Большой перемены», которые получат по 2 млн рублей.