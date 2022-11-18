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НовостиПроисшествия18 ноября 2022 7:51

Водитель мусоровоза Мерседес в Вологде сбил пенсионерку и пойдет под суд

Ему грозит до 5 лет лищения свободы
Иван Чухнин

В Вологде водитель мусоровоза пойдет под суд за гибель женщины. Завершено расследование в отношении 39-летнего водителя мусоровоза "Мерседес Бенц". Он насмерть сбил женщину 1 августа 2022 года. Трагедия случилась в Вологде на Советском проспекте, где грузовик заезжал во двор жилого дома. нарушая Правила дорожного движения. По мнению следствия, водитель, не убедившись в безопасности движения задним ходом, проявил неосмотрительность и небрежность. 67-летня женщина, которая в это время шла по дворовой территории, погибла на месте. Как сообщает прокуратура области, санкция статьи, по которой обвиняется водитель грузовика, предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.