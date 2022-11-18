Вологжанин избивал 7-летнего сына тем, что попадалось под руку

Вологжанин избивал сына. Он предстанет перед судом по обвинению в применении насилия. В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.«г» ч.2 ст.117, ч.1 ст.119 и ст.156 УК РФ (истязание, угроза убийством и неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Следствие представило доказательства, что в апреле 2022 года в своей квартире 34-летний мужчина избивал мальчика, "используя физическую силу и различные предметы". 7-летнему сыну причинены множественные кровоподтеки на лице и теле, ссадины на руке. О ЧП в полицию сообщила мать пострадавшего, вернувшаяся вечером домой с работы. В ходе расследования обвиняемый, ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности и состоявший под административным надзором, был заключен под стражу. Вскоре он предстанет перед судом.