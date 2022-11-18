В Череповце начнется производство газоанализаторов из российских комплектующих

В Череповце появится производство газоанализаторов - как стационарные, так и портативные приборы.

Их будет выпускать предприятие «Кипметсервис».Подобное оборудование будут делать в Череповце впервые. Газоанализатор позволяет оперативно определить опасную концентрацию газа в воздухе. В устройствах используются комплектующие российского производства.

Прототип устройства прошел экспертизу в Вологодском центре трансфера и коммерциализации технологий. А организовать серийное производство планируется на федеральный грант.

Сейчас предприятие готово предоставить клиентам полноценный сервис для газоанализаторов: поверку, техобслуживание и ремонт.

Как сообщила директор Агентства городского развития Оксана Андреева, компания «Кипметсервис» может войти в ТОСЭР «Череповец». Резидентство в ТОСЭР дает, в частности, налоговые льготы.