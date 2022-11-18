Противодействие кибератакам обсудили на IT-форуме в Вологде. Это стало главной темой на межрегиональном IT-форуме «Современные информационные технологии: для государства и общества». Он начал работать в Вологде. «Вопросы кибербезопасности, защиты информации и данных в сегодняшних условиях выходят на первый план для государственных организаций, крупных предприятий и компаний во многих отраслях экономики», - отметил заместитель губернатора области Виталий Тушинов.

На форусе эксперты ведущих IT-компаний страны рассказали об расследовании инцидентов - каждый день только Лаборатория Касперского обнаруживает до 400 тысяч атак.

По словам специалистов, если раньше киберугрозы больше были связаны с материальными выгодами и похищением баз данных, то сейчас цель хакеров – нанести максимальный ущерб и вызвать общественный резонанс. В итоге под ударом оказываются даже те, кто раньше хакеров не интересовал, например, СМИ, небольшие производства, службы доставки, органы государственной власти.