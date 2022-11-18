В Череповце на 80 остановках появились таблички с QR-кодами

В Череповце на остановках появились QR-коды. По ним можно узнать расписание общественного транспорта. Таблички появились на 80 остановках: 73 - на автобусных остановках, семь — на трамвайных.

QR-код позволяет увидеть, через сколько минут придет нужный автобус. Ежедневно сервисом уже пользуются около тысячи пассажиров.

«Наведя телефон на QR-код, вы попадаете на электронную версию цифрового табло. Такие табло висят на некоторых остановках. Сейчас самая популярная остановка — „Улица Ломоносова“ на Ленина. Смотреть расписание можно прямо из дома с мобильного телефона, компьютера на сайте transport.cmirit.ru, там есть все остановки. Планируем таблички с QR-кодами повесить на всех остановках, где нет цифровых табло. Будут дополнительные функции: можно выбрать, как отображать расписание в телефоне. Еще можно будет быстро найти нужную остановку по первым трем буквам. Эти нововведения заработают с 18 ноября», — перелает cherinfo пояснения директора ЦМИРиТ Андрея Лужинского.

На городских остановках установлено 35 электронных табло с расписанием. До конца года информационные панели смонтируют на улице Ленина, 84, у Комсомольского парка и на проспекте Победы, 177.