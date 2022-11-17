В Тотьме приемный ребенок по-крупному обокрал приемных родителей

Мальчик обокрал приемных родителей. Те отдали его в руки правоохранителей. Судьбу ребенка определит суд. Воришку будут судить за кражу в особо крупных размерах.

Об этом сообщили в прокуратуре Вологодской области.

Несовершеннолетний подросток с марта по октябрь 2022 года похитил у приемных родителей 300 евро и более 7 тысяч долларов США, а также украшения на общую сумму свыше 1 млн. рублей. Украденные средства парень вложил в подержанные отечественные автомобиля - ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107, а также приобрел беспроводную музыкальную колонку. Часть денег и ювелирных украшений он просто раздарил знакомым.

Однако обиженные и обкраденные родители обратились в полицию. Возбуждено уголовное дело. На сегодняшний день расследование его завершено, а материалы направлены в суд.