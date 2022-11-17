В Череповце запретили выход на лед

В Череповце запретят выходить на лед на реках. Запрет вводится с 18 ноября на Шексне и Ягорбе. Вот что сообщил о ледовой ситуации директор спасательной службы Дмитрий Санакоев: «На реках появились закрайки. Запрет вводится до полного становления льда. Он должен быть толщиной больше семи сантиметров. На реках установим предупреждающие аншлаги».

И в эти же дни спасатели с сотрудниками полиции и ГИМС начнут патрулировать водоемы. Как напоминает официальный сайт Череповца, за нарушение запрета предусмотрен штраф от одной до трех тысяч рублей. За выезд на лед на транспорте во время запрета штраф для граждан — от двух до пяти тысяч рублей, для должностных лиц — от трех до десяти, для юрлиц — от пяти до пятнадцати тысяч.