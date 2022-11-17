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НовостиПроисшествия17 ноября 2022 13:14

70-летняя фельдшер сломала плечо в ДТП со скорой помощью

На место выезжала другая скорая
Иван Чухнин
Скорая перевернулась на скользкой дороге.

Скорая перевернулась на скользкой дороге.

Скорые тоже попадают в ДТП. ЧП произошло 17 ноября около 11 часов утра на улице Беляева в Устюжне. В неприятную ситуацию попал УАЗ,

По предварительной информации, во время движения водитель не справился с управлением. Автомобиль, закрепленный за Славыневским фельдшерско-акушерским пунктом Желябовского поселения, опрокинулся. Об этом сообщает ИА «Вологда Регион» с ссылкой на областное управление Госавтоинспекции.

В результате ДТП перелом плечевой кости получила 70-летняя фельдшер скорой помощи. На место происшествия пришлось вызывать еще одну скорую.