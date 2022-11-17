Об инфляции и ценах на овощи в Вологодской области рассказали цифры

Темпы инфляции в Вологодской области в октябре замедлились. Росстат опубликовал новые данные об инфляции в октябре. Так, в октябре, по данным Росстата, годовая инфляция в Вологодской области замедлилась до 13,7% после 14,8% в сентябре. Основными причинами стали увеличение предложения и снижение потребительской активности. По сравнению с сентябрем, прирост цен на продовольственные товары снизился с 16,1% до 13,4%. Это произошло главным образом из-за расширения предложения отдельных продуктов. В частности, поставщики увеличили объемы производства овощей «борщевого набора». Из-за этого картофель и капуста в магазинах региона были существенно дешевле, чем в октябре прошлого года.

Благодаря хорошему урожаю зерновых и увеличению производства сои и комбикормов стало выгодней производить молочные продукты, снизился годовой темп прироста цен на молоко, творог, сметану и йогурт.

Кроме того, вологжане, как и многие россияне склонны воздерживаться от крупных покупок. А новые бренды начали продвижение своих товаров. «В результате в регионе цены на смартфоны снизились, а годовой темп прироста цен на автомобили, электротовары и бытовую технику замедлился. Покупатели понимают, что товары по-прежнему можно найти на полках магазинов. Чем быстрее будут налаживаться торговые связи и перестраиваться производство, тем медленнее будет рост цен», — прокомментировал управляющий Отделением Вологда Банка России Алексей Щербинин, сообщает портал newsvo.

По прогнозу Банка России, с учетом переноса индексации тарифов на коммунальные услуги с будущего года на декабрь текущего годовая инфляция в России в 2022 году составит 12,0–13,0%. С учетом проводимой денежно-кредитной политики она снизится до 5,0–7,0% в 2023 году и вернется к 4% в 2024 году.