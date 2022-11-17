В Вологде проходит IT-форум

В Вологде проходит двухдневный межрегиональный IT-форум «Современные информационные технологии: для государства и общества». Он собрал более 400 участников и гостей из регионов России.

Мероприятия проходят на площадке выставочного комплекса «Русский Дом» и представлены деловой программой с участием экспертов по ключевым направлениям цифровизации и кибербезопансости. Так, среди участников форума представители компаний «Ростелеком», «Лаборатория Касперского», «Бизнес-Софт», «Мой офис», «Positive Technologies» и многих других.

Любопытно, что форум впервые прошел еще в 2010 году. А темы остаются те же - безопасность, здравоохранение. Однако "их звучание поднялось на совершенно другой уровень", - говорит председатель правления ВОООР «Клуб ИТ-директоров Вологодской области» Алексей Логанцов.

Добавим, что в этом году организуют форум Департамент цифрового развития региона, Клуб IТ – директоров Вологодской области, ПАО «Ростелеком», группа компаний «Бизнес-Софт», также к его организации присоединились Департамент здравоохранения и Управление информационной политики Правительства.