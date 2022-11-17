Празднование дня рождения Деда Мороза можно наблюдать по интернету

Фото: Российский Дед Мороз ВКонтакте.

День рождения Деа Мороза в Великом Устюге можно увидеть в интернете. Трансляция пройдет с вотчины зимнего волшебника и с центральной площади Великого Устюга.Наблюдать за праздником можно будет из любой точки планеты.

Масштабное мероприятие состоится 18 ноября в 16:00 и будет транслироваться в соцсети «ВКонтакте» в официальном сообществе«Российский Дед Мороз». Гости и зрители в режиме реального времени увидят праздничную шоу-программу с участием виртуозов-фигуристов. По доброй традиции в этот день будут зажжены огни на главной новогодней елке страны, сообщает портал Город Во со ссылкой на Ростелеком.