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НовостиОбщество17 ноября 2022 11:44

Празднование дня рождения Деда Мороза можно наблюдать по интернету

Мероприятия пройдут 18 ноября
Иван Чухнин
Фото: Российский Дед Мороз ВКонтакте.

Фото: Российский Дед Мороз ВКонтакте.

День рождения Деа Мороза в Великом Устюге можно увидеть в интернете. Трансляция пройдет с вотчины зимнего волшебника и с центральной площади Великого Устюга.Наблюдать за праздником можно будет из любой точки планеты.

Масштабное мероприятие состоится 18 ноября в 16:00 и будет транслироваться в соцсети «ВКонтакте» в официальном сообществе«Российский Дед Мороз». Гости и зрители в режиме реального времени увидят праздничную шоу-программу с участием виртуозов-фигуристов. По доброй традиции в этот день будут зажжены огни на главной новогодней елке страны, сообщает портал Город Во со ссылкой на Ростелеком.