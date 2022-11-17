Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
-10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 ноября 2022 10:00

Молодая вологжанка попалась повторно пьяной за рулем

И ее судили
Иван Чухнин

В ночь на 22 августа 2022 года в Великом Устюге была остановлена нетрезвая 29-летняя водитель автомобиля марки «Toyota Carina».

Ранее, 2 ноября 2021 года, она уже была подвергнута административному наказанию за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.

Поэтому, когда ога предстала перед районным судом, ей было назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на один год шесть месяцев.