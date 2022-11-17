Молодая вологжанка попалась повторно пьяной за рулем

В ночь на 22 августа 2022 года в Великом Устюге была остановлена нетрезвая 29-летняя водитель автомобиля марки «Toyota Carina».

Ранее, 2 ноября 2021 года, она уже была подвергнута административному наказанию за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения.

Поэтому, когда ога предстала перед районным судом, ей было назначено наказание в виде 100 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на один год шесть месяцев.