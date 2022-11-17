Красивые автомобильные номера на Вологодчине подорожали

Автомобильные номера подорожали: в одной из местных групп выставили на продажу красивый номер 999. его предлагали за 180 000 рублей. Через час на него появился покупатель. Как сообщает GorodChe.ru, примерно за такую же сумму продают 001, а также 777.

После смены регламентов в ГИБДД государственные регистрационные знаки стали дороже, поскольку теперь компьютер присваивает номера наугад из двух серий. Также на цены могло повлиять обсуждение введения аукционов по продаже красивых номеров. В таких случаях сумма будет зависеть от конкретной комбинации цифр и букв.

Как сообщает издание, Вполне вероятно, что купившие красивые номера за такие цены, могут пожалеть о своем решении: на федеральном уровне поднимают вопрос изменения ГОСТов регистрационных знаков. Как вариант, предлагают отказаться от кодов региона и вернутся к четырехзначным номерам.