В Череповце фонари появились на площадке с неприличным названием

В Череповце наконец-то дошли руки до пустыря около наркодиспансера - его осветили. По словам мэра Череповца Вадима Германова, осветить пустырь между домами на ул. Ленина 130 и на ул. Металлургов, 53 - очень важно. Здесь находится не только наркодиспансер, но и два общежития. Но уличных фонарей тут отродясь - целых 60 лет, не было.

«Территорию между зданиями народное творчество назвало словом, которое в приличном обществе вслух говорить не принято», - признался мэр у себя на странице ВКонтакте.

Теперь же благодаря «Народной программе» гулять здесь стало куда безопаснее. А еще заботами крупного промышленного предприятия на участке появилась площадка для занятий спортом.

Всего в этом году уличное освещение в городе установили на 18 новых участках.