В Вологде пройдет концерт, посвященный присвоению звания «Город трудовой доблести»

Большой концерт, посвященный присвоению Вологде звания «Город трудовой доблести», пройдет на площади Революции. Концерт состоится 18 ноября в 15.00. Приглашаются все желающие.

На сцене выступят культурный центр УМВД России по Вологодской области, студия эстрадного вокала «Солнечный круг», вокальный ансамбль «Гран-при», культурный центр Вологодской Епархии, ансамбль танца «Кружева», вокальный ансамбль Sweet Jam, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, 15 ноября указом президента РФ Вологде присвоено звание "Город трудовой доблести". Его присваивают городам, которые в годы войны обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, жители которых проявили массовый трудовой героизм и самоотверженность.