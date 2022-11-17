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НовостиОбщество17 ноября 2022 8:02

В Вологде пройдет концерт, посвященный присвоению звания «Город трудовой доблести»

Он состоится на площади Революции
Иван Чухнин

Большой концерт, посвященный присвоению Вологде звания «Город трудовой доблести», пройдет на площади Революции. Концерт состоится 18 ноября в 15.00. Приглашаются все желающие.

На сцене выступят культурный центр УМВД России по Вологодской области, студия эстрадного вокала «Солнечный круг», вокальный ансамбль «Гран-при», культурный центр Вологодской Епархии, ансамбль танца «Кружева», вокальный ансамбль Sweet Jam, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, 15 ноября указом президента РФ Вологде присвоено звание "Город трудовой доблести". Его присваивают городам, которые в годы войны обеспечивали бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, жители которых проявили массовый трудовой героизм и самоотверженность.