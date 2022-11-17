В Череповце увеличится плата за проезд в общественном транспорте

В Череповце повышают плату за проезд. В общественном транспорте с 1 декабря будут платить больше. Одна поездка в автобусе или трамвае за наличные обойдется в 36 рублей, при оплате банковскими или транспортными картами — 33 рубля. А вот для льготных категорий поездка будет стоить 26 рублей независимо от способа оплаты. Конечно, коснутся изменения и стоимости проездных. Для школьников и студентов училищ они будут стоить 957 рублей, для студентов вузов и колледжей — 1320 рублей. Стоимость проездного для ветеранов, пенсионеров и льготников — 1155 рублей, для остальных пассажиров — 2770 рублей.

Транспортники объясняют повышение ростом цен на топливо и расходные материалы.

Мэрия поддержала их расчеты. «За последний год горюче-смазочные материалы подорожали на 70%, запчасти — на 50%, топливо тоже выросло в цене. Учитывая эти расходы в тарифе, мы сохраняем безопасность и регулярность транспортных перевозок в Череповце. Для льготных категорий граждан цена разовой поездки вырастет на рубль и составит 26 рублей при любом способе оплаты», — цитирует cherinfo начальника отдела транспорта департамента ЖКХ Ивана Серова.