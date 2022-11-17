В Вологде обсудили областной бюджет на ближайшие годы

Бюджет на три ближайших года обсудили на публичных слушаниях в Заксобрании.Бюджет сформирован с дефицитом, но он полностью обеспечен остатками средств этого года.

Доходы в 2023 году составят 106 миллиардов рублей. Пока не учтены деньги, которые поступят после принятия федерального бюджета. Расходы региона — почти 126 миллиардов.

Бюджет сформирован по программному методу. В 2023 году будут идти 22 госпрограммы на 124,4 миллиарда рублей, это 98,8% всех расходов.

Бюджет сохраняет социальную направленность: 74 миллиарда направим на социальную сферу, это 58,8% всех расходов.

Бюджет на три года формировался в условиях ужесточения санкций.

Однако собственные доходы бюджета по сравнению с прошлым годом увеличатся на 1,1 миллиарда рублей и составят почти 90 миллиардов. На нацпроекты направят 25,3 миллиарда, на 2,8 миллиарда больше, чем годом ранее.

Пятая часть расходов пойдет на ремонт дорог. Объем дорожного фонда — почти 22 миллиарда. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» планируется отремонтировать 315 километров дорог. Сохранятся субсидии на внутренние пассажирские перевозки.