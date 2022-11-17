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НовостиОбщество17 ноября 2022 7:03

Вологодский нефтяник похитил трубы от нефтепровода

Его осудили
Иван Чухнин

В Вологодской области судили нефтяника за воровство. Преступление было совершено летом 2020 года в Тотемском районе. Руководитель нефтеперекачивающей станции – структурного подразделения компании «Транснефть-Север», контрольный пакет акций которого принадлежит Российской Федерации, похитил трубы. Ранее их использовали для перекачки нефти, но затем демонтировали.

Он дал указание своим подчинённым сдать трубы в металлолом, выручив 87 тысяч рублей. Как сообщает прокуратура Вологодской области, прошел суд, который приговорил мужчину к лишению свободы на срок полтора года условно.

«В рамках уголовного дела представителем потерпевшей стороны заявлен гражданский иск о возмещении ущерба, причинённого преступлением, который будет рассмотрен в соответствии с требованиями законодательства», — добавили в прокуратуре.