Вологжане-должники за газ могут списать пенни до нового года

За газ могут списать пенни: поставщик топлива проводит акцию «В новый год без долгов». Условия ее просты. При полном погашении просроченной задолженности за газ до конца 31 декабря 2022 года абоненту спишут пени. Напомним, ежедневное начисление пени производится при задержке платежа на срок от 31 дня. В зависимости от суммы долга и периода задолженности – размер пени у должников может насчитывать от нескольких рублей до нескольких тысяч. Пени списываются при условии погашения задолженности за услуги газоснабжения и оплаты суммы текущих начислений по декабрь 2022 года включительно.

Такая акция проходит шестой год подряд.

Оплатить квитанции можно любым удобным для абонента образом легко и без комиссии:

- через личный кабинет «Мой Газ Смородина» на сайте www.voloblgaz.ru;

- в клиентских центрах Газпром межрегионгаз и газораспределение Вологда.

Отметим, что на 1 ноября 2022 года просроченная задолженность абонентов – физических лиц за поставку природного газа в целом по Вологодской области превысила 33 млн рублей. Более 9 тысяч жителей Вологодской области в списке злостных должников. 344 потребителя с начала этого года остались без газоснабжения из-за неоплаченных квитанций.