Группы врачей ездят по отдаленным районам Вологодчины и принимают бесплатно

Врачи областной детской больницы проводят выездные приемы в районах.Так, бесценные консультации бесплатно получили маленькие пациенты Тотемского района. Детский эндокринолог, травматолог-ортопед и хирург приняли тотьмичей - теперь родителям можно не тратить время и средства на поездку в областной центр, а специалисты на местах обсудили с коллегами тактику лечения сложных пациентов. uo;Работа выездной бригады направлена на повышение доступности и качества медицинской помощи жителям области и является региональной составляющей проекта „Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям“ в рамках нацпроекта „Здравоохранение“, — пояснила заместитель губернатора области Лариса Каманина.

Не секрет, что в районных больницах нехватка специалистов, особенно узких. В группах врачей — кардиологи, неврологи, ревматологи, нефрологи, пульмонологи, детские хирурги и другие специалисты. При необходимости маленьким пациентам могут назначить плановую консультацию или лечение в областных больницах.

Следующий прием врачи проведут в Тарногской ЦРБ.