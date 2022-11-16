В вологодские дороги за пятилетку вольют 63 млрд рублей

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников сообщил, что сегодня, 16 ноября, с Федеральным дорожным агентством был подписан меморандум о федеральном финансировании ремонта вологодских дорог. Из бюджета РФ и Вологодчины в ближайшие 5 лет на эти цели потратят 63 млрд рублей.

«В рамках соглашения в нормативное состояние приведем 85% дорог Вологодской и Череповецкой агломераций, 78% опорной сети региональных дорог. За счет дополнительного финансирования приведем в порядок 30% муниципальных дорог. Также за ближайшие пять лет отремонтируем 36 мостов», — сообщил глава региона.

Олег Кувшинников заявил, что задача приведения в порядок опорной сети дорог в стране поставлена В.В.Путиным. За 63 млрд рублей обещают привести в нормативное состояние более 1000 километров трасс.