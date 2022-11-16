Вологжанин обвинил друга в краже, чтобы спасти его от мобилизации

В Вологодской области местный житель пытался спасти собутыльника от мобилизации. Подробности инцидента сообщила пресс-служба судов региона.

23 сентября в Бабушкинском районе мужчина позвонил в полицию: якобы его знакомый украл у него стойки и 4 колеса от автомобиля. Правоохранители информацию проверили. Оказалось, что вызов полиции был ложным. Звонивший пояснил, что выпивал с другом и узнал, что тот получил повестку из военкомата о призыве по частичной мобилизации. Утром мобилизованный отправился в военкомат, а друг решил его вернуть, наврав о краже.

Когда вологжанин узнал об ответственности за заведомо ложный донос, то рассказал правду.

В результате мужчину оштрафовали на тысячу рублей за ложный вызов полиции.