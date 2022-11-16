В сельских школах Вологодчины откроются образовательные центры

В Вологодской области в 33 сельских школах откроются образовательные центры «Точка роста».

"Главная цель проекта — обеспечить доступность качественного образования детям вне зависимости от места их проживания. Мы развиваем сельские школы: благодаря федеральной поддержке в них появятся современные кабинеты химии, физики и биологии с цифровыми лабораториями, микроскопами, компьютерным оборудованием", — пояснила замгубернатора Лариса Каманина.

В "Точках роста" планируют проводить конкурсы и олимпиады, реализовать профориентационные проекты, развивать цифровую грамотность населения.

Образовательные центры откроются в Бабушкинском, Белозерском, Вологодском, Великоустюгском, Верховажском, Вожегодском, Грязовецком, Кирилловском, Кичменгско-Городецком, Междуреченском, Никольском, Нюксенском, Сокольском, Тотемском, Тарногском, Устюженском, Череповецком и Шекснинском районах.