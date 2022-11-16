В Череповце памятник основателям стал прежней высоты

В Череповце памятнику преподобным Афанасию и Феодосию вернули первоначальный вид. Ранее череповчане жаловались, что ноги скульптур как будто залили бетоном. Об этом сообщил директор «Череповец-Проекта» Сергей Купавцев.

«После облицовки гранитом уровень площадки за монументом приподнялся. Приподнимать фигуры не стали, это не входило в проект. А для выравнивания основания под фигурами и площадки сделали каменно-песчаную подсыпку. Там не было забетонировано, как некоторые предположили. Подняли основание на 10—15 сантиметров, — рассказывает Сергей Купавцев. — После замечаний череповчан вернули памятнику первозданный вид: все подкорректировали, понизили, как было изначально. Сейчас фигуры видно в полный рост. Подрядчик устранил замечания по действующему контракту».

Реставрацию выполнили ко Дню города: основание и невысокую стену вокруг выложили гранитной плиткой, сделали подсветку.