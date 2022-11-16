На Вологодчине выпустили электронный каталог 55 местных производителей

Фото: Правительство Вологодской области

В Вологодской области выпустили электронный флипбук с 55 производителями региона. Проект разработан и реализован Центром «Мой бизнес» в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В электронном каталоге собрали и индивидуальных предпринимателей, и самозанятых, и целые предприятия. Об этом сообщила пресс-служба Правительства области.

Вологжане теперь имеют возможность поближе узнать местных производителей в различных областях: от народных художественных промыслов, товаров для детей, дома и дачи до косметики, одежды, обуви и продуктов питания.

«Цель создания каталога региональных производителей – предоставить пользователям товаров максимальную информацию о той продукции, которую выпускают местные предприятия. Электронный каталог – это переход на новый цифровой формат работы. Он создает возможность для производителей быстро заявить о себе. Информация оперативно расходится среди потенциальных потребителей товаров», – отметил заместитель губернатора области Виталий Тушинов.