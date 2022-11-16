В Череповце студенты занялись украшением трансформаторных будок

Фото со страницы мэра

В Череповце продолжается летняя акция: студенты Училища искусств раскрашивают трансформаторные будки. Уже удалось преобразить подстанции на "Фанере" и Советском проспекте. Об этом сообщил мэр города металлургов.

"Посмотрите, какой может стать обычная трансформаторная подстанция, когда рядом появляются люди, желающие сделать город лучше, - отметил Вадим Германов. - Некоммерческая организация «Энергия города» вместе с нашей «Электросетью» устали смотреть на серые стены этих технических сооружений".

На трансформаторной будке внутри жилого квартала на Советском проспекте появился голубь мира. Художники пообещали, что это не последняя их работа.

Ранее рисунки появились на подстанциях в районе Остинской улицы, усадьбы Гальских, в Соляном саду и на Набережной в Индустриальном районе. А на тяговой подстанции № 4 на улице Беляева появилось изображение двух трамваев