В Череповце автомобиль с видеомодулем ищет нарушителей парковки

В Череповце по городу пустили спецавтомобиль с комплексом «Паркон». Это видеомодуль и рабочая станция для обработки видео - так ищут нарушителей правил парковки. О нарушениях сообщают сами горожане. Об этом сообщил официальный портал города.

За первые две недели работы оштрафованы 48 автолюбителей. Нарушителей обнаружили во всех районах, кроме Северного. Штраф за незаконную за парковку на газонах для физлиц составляет от 500 рублей, для юрлиц — 10 тысяч рублей.

«Нарушения фиксируются в автоматическом режиме. Прибор работает по аналогии с камерами, установленными на дорогах. Информация о нарушениях поступает в административную комиссию. Мы направляем запрос в ГИБДД, которая предоставляет сведения о владельцах автомобилей. „Паркон“ делает панорамную съемку, снимает номер машины. Еще снимает видео. Административная комиссия без вызова хозяина машины сразу выносит постановление и направляет его нарушителю для оплаты штрафа», — рассказала начальник управления административных отношений Ольга Ларионова.

Адреса, где автолюбители паркуются на газонах, можно сообщать по почте priemnaya.uao@cherepovetscity.ru.