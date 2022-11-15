В Череповце депутатам представили дефицитный проект городского бюджета на 2023 год

В Череповце 15 ноября мэрия представила депутатам проект городского бюджета на 2023 год и плановый период 2024—2025 годов. В следующем году доходы составят 13,2 млрд рублей, расходы — 13,5 млрд.

«В проекте пока учтены не все деньги из федерального и областного бюджетов. Средняя зарплата, заложенная в проекте, — 49 тысяч рублей. Предусмотрены дотации из областного бюджета на этот показатель. Будут новые программы в образовании, есть стипендии спортсменам. Увеличен до двух миллионов фонд конкурса „Цветущий город“. Бюджет развития составит около 30% от всех расходов», — рассказала заместитель мэра Череповца Александра Гуркина.

На социальную сферу пришлось 63% расходов. В бюджет вошли новые направления, такие как поддержка стобальников ЕГЭ - детям выделят по 10 тысяч рублей. Планируется строительство школы в 106-м микрорайоне, детсада на улице Сазонова, на продолжение Шекснинского проспекта, улицы Краснодонцев и обновление общественного транспорта.

«Депутаты нового созыва впервые будут рассматривать бюджет. В прошлом году сформировали „народную программу“. Из нее каждая управа с депутатами сформировали программу развития округа. Основные предложения на конкретных территориях нашли отражение в бюджете на следующий год», — отметила глава города Маргарита Гусева.

Проект городского бюджет оценит контрольно-счетная палата, рассмотрят профильные комиссии Гордумы. А на 1 декабря намечены публичные слушания. Принятие бюджета состоится 13 декабря.