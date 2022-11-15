Путин присвоил Вологде почетное звание «Город трудовой доблести»

Фото со страницы губернатора

Губернатор Вологодской области сообщил 15 ноября радостную новость: Вологде присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Инициативу местных жителей сегодня поддержал Президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета «Победа».

«Сохраняем историческую память, бережно несем ее сквозь года. Сегодня произошло важное для нашей областной столицы событие. Вологде присвоено почетное звание «Город трудовой доблести. Оно имеет большое значение для сохранения памяти о земляках-тружениках. В годы Великой Отечественной войны город обеспечивал фронт продовольствием и продукцией военного назначения, принимал раненых, жителей блокадного Ленинграда. Многие вологжане работали на Северной железной дороге, которая обслуживала советский фронт. Гордимся подвигом наших предков», - написал глава региона.