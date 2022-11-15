В Череповце сдали семилетний долгострой

В Череповце в эксплуатацию сдан жилой дом на Городецкой, 18. Здание должны были сдать еще в 2018 году, но строительство затянулось. 160 семей были рады наконец получить свои квартиры.

В городе металлургов остается 6 жилых домов, строительство которых практически остановлено.

«Жилой комплекс "Кристалл" в 23 микрорайоне и дом на Карла Маркса готовы на 80%, но застройщики здесь обанкротились. Когда федеральный Фонд развития территорий примет свое решение, станет известна судьба зданий. Также до конца года Фонд определится, что дальше делать с недостроенными домами на Солнечной и Советском проспекте. Их застройщики также банкроты», – сообщил мэр Череповца Вадим Германов.

Достраивается здание на Наседкина, 27А. Работы здесь продолжаются и должны завершиться в первом квартале 2024 года. А вот строительство на Монтклер, 10 корпус 3 остановлено из-за финансовых проблем застройщика.

Мэр отметил, что все объекты, где есть риск появления обманутых дольщиков, постоянно контролируются властями, прокуратурой и следственным комитетом.