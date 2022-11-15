Для вологжан проходят бесплатные занятия ментальной арифметикой 50+

АНО "Дары осени"

Для вологжан старше 50 лет проводятся бесплатные занятия в формате онлайн в соцсети ВКонтакте. Уроки предоставляются в записи, поэтому в любое время можно повторить материал.

Подать заявку на участие может любой желающий.

Вологодская некоммерческая организация «Дары осени» в третий раз получила поддержку Фонда президентских грантов для реализации проекта «Зарядка для мозга 50+ онлайн». Обучение уже прошли 230 человек из Вологодской области и Перми. Сейчас ведется новый набор учеников.

Сообщается, что ментальная арифметика улучшает память, способствует концентрации внимания, увеличивает скорость реакции и мысли.

– По запросу участников команда АНО «Дары осени» начала дополнять занятия для пожилых людей другими способами развития когнитивных навыков: мнемотехниками, асимметричной гимнастикой, уроками английского языка и упражнениями других направлений. О нашем проекте узнали в соседней области и поступила заявка из Архангельского пансионата. Самой старшей ученице было 83 года, – говорит руководитель организации Наталия Сомова.

По словам Наталии, у всех начинающих много сомнений, но в результате тренировок - у всех все получается.

Присоединиться к занятиям могут жители из Вологодской, Архангельской областей и Перми в возрасте от 50 лет. Записаться можно по телефонам 89005014757 или 89214065746, а также в группе «Дары осени» ВКонтакте.