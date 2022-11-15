В Череповце задержали молодого закладчика из Кадуйского района

Фото: пресс-служба УМВД России по Вологодcкой области

В городе металлургов правоохранители задержали 26-летнего уроженца Кадуйского района. В карманах у молодого человека во время досмотра оказались свертки с неизвестными веществами. Их полицейские изъяли. Подробности сообщила пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Экспертиза показала, что в пакетиках были растительные и синтетические наркотики общей массой 81,12 грамма. Задержанный признался, что собирался сбывать наркотики через закладки. Возбуждены уголовные дела за покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков в значительном и крупном размере.

Молодой человек может отправиться за решетку на 20 лет.