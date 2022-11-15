В Вологде на пл. Революции собирают новогоднюю ель

Фото: Вологда РФ

В Вологде 15 ноября начали собирать искусственную новогоднюю ель на площади Революции. 20-метровую красавицу приобрели еще в 2020 году у поставщика из Санкт-Петербурга. Как обычно елку украсит гирлянда длиной в 2 км и около 500 шаров.

Мэр города сообщил в соцсетях: "Началась установка главной новогодней ели. На ее сборку уйдет 4-5 дней, еще дня 3 рабочие будут прикреплять хвою и примерно столько же украшать ель игрушками. Дело за малым — снежка бы побольше к 31 декабря".

Специалисты обещают сегодня начать монтировать ель и на Кремлёвской площади. Дерево составит 15 метров в высоту. Кроме того, к Новому году традиционно в микрорайонах города украсят ели, которые были высажены 2 года назад. На данный момент в областной столице уже подключена вся новогодняя иллюминация.

Сергей Воропанов напомнил, что до Нового года осталось 46 дней.