Сергей Кокарев стал новым начальником Череповецкой межрайонной природоохранной прокуратуры

Фото: Правительство Вологодской области

Губернатору Вологодчины 14 ноября представили нового прокурора Череповецкой межрайонной природоохранной прокуратуры. Им стал бывший зампрокурора Нижегородской межрайонной природоохранной прокуратуры Сергей Кокарев. Теперь он будет курировать Череповец и 12 муниципалитетов области, которые входят в бассейн реки Волги. Об этом сообщил Олег Кувшинников в соцсети.

«Объем работы колоссальный. Контроль за охраной лесного комплекса, водоемов, выбросами в атмосферный воздух, экологический надзор, сохранение особо охраняемых территорий, недопущение возникновения лесных пожаров – обязанности ответственные и важные. Природоохранная прокуратура выполняет мероприятия нацпроекта «Экология». Именно от этой работы зависит экологическая обстановка в области, а значит – здоровье вологжан», - отметил глава региона.

Губернатор обозначил новую задачу – снизить выбросы в три раза по сравнению с 2017 годом. Для этого по проекту «Оздоровление Волги» модернизируются Череповецкий и Шекснинский водоканалы.