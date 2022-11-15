Проект по озеленению Вологды победил на всероссийском конкурсе

Фото: администрация города Вологды

В Москве 14 ноября подвели итоги IV Всероссийского конкурса лучших региональных природоохранных практик «Надёжный партнёр — Экология». Вологда представила свой проект под названием «Зеленый каркас» в номинации «Лучший проект, направленный на снижение воздействия на климат и адаптацию к климатическим изменениям» и победила. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города.

Программа направлена на формирование зеленой среды, которая сделает городской воздух чище. Сейчас на каждого жителя приходится в среднем 14 кв.м. зеленых зон. Этот показатель планируют увеличить до 25 кв.м. к 2030 году. Для этого необходимо высаживать не менее 2500 деревьев каждый год.

"В этом году мы уже это сделали, причем, затратив минимум бюджетных средств. Большую часть деревьев высадили сами жители, предприятия, экологические организации, бизнес и так далее. То есть это проект не только по озеленению города, но и по вовлечению жителей в его развитие, формирование экологической ответственности каждого человека", - сказал Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Для вологжан создана интерактивная карта озеленения Вологды. На сайте можно ознакомиться с местами, где требуются посадки, требуемыми видами деревьев. Желающие посадить дерево могут подать заявку, указав место и количество саженцев.

Последний важный механизм озеленения, применяемый в Вологде, компенсационные посадки. Если в ходе каких-либо работ были вырублены деревья, то виновники обязаны высадить вдвое больше растений по численности и по площади.

«Хочу подчеркнуть, что проект «Зеленый каркас» является одним из важнейших элементов городской концепции «ЭкоВологда». Ее задача – сделать Вологду к 2030 году одним из самых экологически чистых городов России. Задачу мы решаем по разным направлениям. Начиная от «зеленой» экономики и экологичного транспорта и заканчивая экологическим просвещением. И соблюдение всеми участниками процесса этих правил прописано в Экологическом стандарте. Вологда стала первым городом в России, который разработал и принял подобный документ», - добавил Сергей Воропанов.