Виктор Рябишин свез в Алчевск и на линию фронта матпомощь

На днях в Алчевск Луганской Народной Республики была доставлена очередная партия гуманитарного груза - 13 тонн, в том числе продуктов питания, книг, постельных принадлежностей, медицинского оборудования и медикаментов. 20 тонн пиломатериалов были направлены в город Стаханов для строительства инженерных укреплений на линии боевого соприкосновения.

Об этом сообщил Виктор Рябишин на оперативном совещании в правительстве области 14 ноября.

Вместе с главой администрации Алчевска Альбертом Апшевым Виктор Рябишин посетил объекты, где ведутся ремонтные работы, а также те, для которых была предназначена гуманитарная помощь - это многоквартирные жилые дома и детсады. В Алчевскую центральную многопрофильную больницу доставили гуманитарную помощь, в том числе три единицы оборудования, больше ста коробок с медицинскими принадлежностями, медикаментами, расходными материалами. В музыкальную школу №1 доставили восемь музыкальных инструментов. По словам Виктора Рябишина, осмотрели отремонтированные улицы - 2,2 километра, сообщает ИА "Вологда Регион".