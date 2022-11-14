На Вологодчину пришла зима - на пару недель раньше календарной.

Как сообщили в Вологодском гидрометцентре, ветер порывами до 15–21 м/с принес холод. И интенсивный продолжительный дождь в воскресенье постепенно стал переходить в мокрый снег.

«Из-за арктического вторжения понизилась температура воздуха. В субботу в дневные часы воздух прогревался до +8,+12 градусов, повсеместно были обновлены рекорды максимальной температуры, установленные в 2008 годы. А в понедельник, 14 ноября, температура понизилась на 10-15 градусов. И на неделе установятся устойчиво отрицательные температуры", - рассказала ведущий синоптик ВЦГМС Ольга Рыкованова.

Напомним, именно такой сезон называется наступлением метеорологической зимы - когда среднесуточная температура ниже 0 градусов. Согласно новым климатическим нормам (1991 — 2020 годов) такой переход в городе Вологда происходит 5 ноября, поэтому в этом году отмечается небольшое запоздание в смене сезонов.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни территория Вологодской области будет находиться в области повышенного давления, без осадков.

И днем и ночью температура воздуха не будет подниматься выше нулевой отметки. Ночами прогнозируется до — 9 градусов. а днем — в пределах от -6 до — 1 градуса.