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НовостиПроисшествия14 ноября 2022 12:11

В Вологде иномарку после столкновения врезалась в столб на улице Конева

Ей не уступили дорогу
Иван Чухнин
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В Вологде иномарка протаранила дерево. Перед этим она столкнулась с другой иномаркой. Серьезно пострадали трое человек, обе машины разбиты. ЧП произошло в субботу ночью на улице Конева. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД.

12 ноября в 00:14 у дома № 5 на улице Конева столкнулись две иномарки. 24-летний водитель автомобиля Мазда 6 поворачивал на улицу Беляева, при этом не предоставил преимущество в движении. Он допустил столкновение с встречным автомобилем БМВ, им управлял 27-летний молодой человек. От удара БМВ выкинуло на столб.

В результате 28-летний пассажир автомобиля БМВ, водитель автомобиля Мазда и 30-летний пассажир Мазды получили травмы.