Набережную в Череповце оценил эксперт на инвалидной коляске

Соборную набережную в Череповце построили и оценили. Эксперт проекта «Доступная среда», председатель городской общественной организации инвалидов «Без преград» Дмитрий Беляев проехал на коляске по ней и сделал выводы. О опробовал тротуары, спуски и подъемы, велодорожку и оценил обзорный бинокль.

Официальный сайт Череповца приводит оценку эксперта. «Велодорожка асфальтовая, по ней передвигаться удобно. Бинокли доступны: тот, что выше, подойдет для обычных людей, тот, что пониже, — для колясочников, детей, — говорит Дмитрий Беляев. — На всей набережной ровные дорожки и пологие спуски, это удобно для пожилых, инвалидов. Дети без проблем катаются на роликах и самокатах. Единственный минус — на парковке не выделили места для инвалидов: нет знака и разметки. Для инвалидов должно отводиться 10% от общего числа парковочных мест».

Напомним, обновленную 300-метровую набережную у Соборной горки открыли 2 ноября. Здесь установлено 28 скамеек, четыре шезлонга, 29 фонарей.