В Череповце вспыхнула крыша школы

В Череповце на улице Вологодская, 23, произошел пожар. Горело в здании общеобразовательной школы №4. К счастью, был выходной день, учащихся не было, так что массовой эвакуации удалось избежать. Как оказалось, на крыше велись работы с огнем и возгорание случилось из-за несоблюдения правил безопасности.

На место выезжали 19 пожарных и 6 единиц техники. В результате произошедшего никто не пострадал, однако огонь повредил гидроизоляционное кровельное покрытие. Общая площадь пожара составила 5 квадратных метров.