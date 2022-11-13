Череповчанке с инвалидностью обещали обустроить пандус

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Вологодской области

Череповчанка Наталья Давыдова обратилась к председателю Заксобрания области Андрею Луценко с проблемой парковочного места и пандуса. Девушка - инвалид-колясочник, для нее жизненно необходимо, чтобы благоустройство дома поддерживалось в пригодном для маломобильных групп населения состоянии. Подробности визита сообщила пресс-служба ЗСО Вологодской области.

«Несколько лет назад коммунальщики подсыпали территории возле подъездов, жильцы согласовали выделение места для моей машины, был установлен соответствующий знак. Но за несколько лет от подсыпки ничего не осталось, и сейчас приходится ставить машину почти на газоне, в грязи», — рассказала Наталья Давыдова.

К тому же, пандус у подъезда в плачевном состоянии и наклон слишком крутой. Самостоятельно съехать с такой конструкции девушка не может.

Череповчанке обещали помочь: на следующей неделе специальная комиссия приедет к дому и обсудит варианты ремонта. А проблему с пандусом в подъезде будут решать отдельно.

«Нужно определить объемы работ, сделать сметы, согласовать все вопросы с жильцами. Это важно, потому что могут возникнуть моменты, с которыми согласны не все соседи. Сейчас необходимо вновь сделать подсыпку, чтобы машина не стояла в грязи», — отметил Андрей Луценко.