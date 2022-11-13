На Вологодчине за ночь восстановили 750 км оборванных электросетей

В Вологодской области за ночь на 13 ноября после непогоды энергетики восстановили 750 км линий электропередачи. Ветер достигал скорости до 20 метров в секунду. Как сообщили в Ситуационном центре Губернатора, по состоянию на 8 утра без электричества находились 112 населенных пунктов региона, всего 6670 человек.

Энергетикам удалось включить 35 линий электропередачи и 887 трансформаторных подстанций. Социально значимые объекты полностью обеспечены электричеством. Отключения на 8 утра были зафиксированы в Череповецком, Никольском, Сямженском, Грязовецком, Кирилловском, Тотемском и Бабаевском районах, в Шекснинском и Харовском районах.

В Вологодском районе на работах были задействованы 15 бригад: всего 60 человек и 15 единиц техники. Ночью удалось восстановить элекстроснабжение почти во всех населенных пунктах.

Энергетики готовятся к дальнейшему ухудшению погодных условий. Продолжает действовать режим повышенной готовности в вологодском филиале «Россети Северо-Запад».

Основной причиной нарушения электроснабжения назвали падение деревьев. Охранная зона, на которой убираются деревья, меньше, чем длина дерева. Энергетики предлагают законодательно увеличить охранные зоны ЛЭП.