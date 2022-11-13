В Вологде ветер валил деревья и портил машины

Фото со страницы мэра

В Вологде в минувшую субботу, 12 ноября, погода проверяла местных жителей на прочность. От сильного ветра пострадало несколько машин, дорожных знаков, заборов, а также возникли перебои с электроснабжением. Подробности сообщил мэр города Сергей Воропанов.

Вологжане жаловались в единую дежурно-диспетчерскую службу на повреждение их автомобилей упавшими из-за сильного ветра дорожными знаками. Одна из машин пострадала от летающего мусорного контейнера.

Мэр Вологды рассказал: «В первой половине дня дождь добавил работы сотрудникам водоканала. Подтопления по 10 адресам устраняли три бригады. Ближе к вечеру в игру вступил порывистый ветер до 12 метров в секунду. Вологжане отмечали перебои с уличным освещением в различных частях города. Пострадала одна из световых фигур на проспекте Победы, не устояли порядка 10 деревьев, падающие ветви привели к трем обрывам электросетей».

Штормовое предупреждение объявили и в воскресенье, 13 ноября. Вологжан призывают быть осторожными.