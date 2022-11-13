В Череповце из-за непогоды без света остался Октябрьский мост и часть Архангельского

В Череповце в ночь на 13 ноября из-за сильного ветра в различных частях города произошли обрывы линий электропередач. Без света остался Октябрьский мост и часть нового Архангельского моста. Об этом сообщил официальный портал города. За ночь аварийные бригады выезжали на места ЧС 13 раз.

"На Мамлеева упало дерево, оказались оборваны провода. Для безопасности отключили кольцо: Мамлеева, Сталеваров, Парковая, Ломоносова. С Ленина, 107 позвонили жители, сказали, что где-то сильно искрит. Было принято решение отключить кольцо: Ленина, Сталеваров, Данилова, Октябрьский мост. Аварийные отключения были на Северном и Кирилловском шоссе, на улицах Краснодонцев, Архангельской, частично Юбилейной. На Олимпийский случился перехлест проводов. Нет света в Пуловском лесу", — сообщил директор МУП «Электросвет» Алексей Смирнов.

Очевидцы сообщили, что многие светофоры не работали, а на некоторых улицах отсутствовало освещение. На перекрестке Комсомольская-Луначарского упал столб со знаками. Во многих микрорайонах попадали деревья и ветром повалило заборы, ящики для вторсырья.