На реках Вологды с 14 ноября запретят выход на лед

Фото: администрация города Вологды

В Вологде у водоемов разместили аншлаги, предупреждающие о запрете выхода на лед. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

С 14 ноября на реках областной столицы завершается навигация маломерных судов, а также запрещается выход на лед. Синоптики прогнозируют минусовые температуры уже на следующей неделе. Поэтому на наиболее опасных участках на берегах водоемов появились информационные таблички: у прудов во Фрязиновском парке, Кремлевском саду, парке Ветеранов и у прудов в остальных микрорайонах.

Когда на водоемах начнет формироваться лед, специалисты Центра гражданской защиты Вологды начнут проводить профилактические рейды. Нарушителям грозит штраф от 1000 до 3000 рублей. Родителей просят быть внимательными: часто дети выбегают на лед и тонут.