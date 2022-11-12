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НовостиОбщество12 ноября 2022 20:08

В Грязовце появится ФОК с бассейном

Второй этап строительства физкультурно-спортивного центра завершат в 2023 году
Евдокия САХАРОВА

Проект «Комплексное развитие Грязовецкой сельской агломерации» прошел отбор в Минсельхозе РФ. Это радостная новость - значит в 2023 году в Грязовце завершат 2 этап строительства ФОКа с бассейном. Помимо того, в райцентре отремонтируют пришкольный стадион, обустроят спортплощадки на территории СОШ №1. Внутренние помещения хоккейного корта ждет перепланировка.

В рамках программы в деревне Пирогово появится новое уличное освещение, а в Грязовце построят канализационный коллектор. На проект из федерального бюджета выделят 195 млн рублей. Общая стоимость составит 214 млн рублей.