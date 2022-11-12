На Вологодчине количество аварийных электробригад увеличено в разы

Фото со страницы губернатора

Губернатор Вологодчины Олег Кувшинников отчитался о готовности региона к зиме на заседании окружной Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС при полпреде Президента РФ в СЗФО Александре Гуцане.

Александр Владимирович отметил, что главная цель мероприятия - оценить общие для регионов потенциальные риски наступающего зимнего периода, готовность сил и средств и принять правильные управленческие решения для недопущения аварий.

На Вологодчине отопительный сезон начался своевременно, на всех котельных создан необходимый запас топлива. Количество противоаварийных бригад и высокопроходимой техники увеличено в три раза, сформированы противоаварийные бригады электриков, подготовлено 1224 единицы техники.

В прошлый зимний период отключение электроэнергии стало главной проблемой в регионе.