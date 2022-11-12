Вологжане остались без электричества из-за ветра

В Вологодской области специалисты зафиксировали веерные отключения электроэнергии в западных центральных и некоторых других районах. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Причина аварий - сильный ветер с дождем. В Вологде без электричества остался 5 микрорайон. Глава региона заявил, что филиал «Россети Северо-Запад» работает в режиме повышенной готовности. Работники направлены на восстановление электричества.

Губернатор призвал вологжан быть осторожными: возможны падания деревьев и рекламных конструкций.

О фактах отключения света вы можете сообщить по телефонам: 8 (800) 220-02-20, 8 (8172) 27-13-10 и 8 (8172) 54-55-40.

Накануне чиновники отчитались о подготовке к зиме объектов энергетики. В 2022 году в 3 раза увеличено количество противоаварийных бригад и техники. Поведена большая работа по ремонту объектов электросети, расчистке просек линий электропередач, вырубке деревьев, угрожающих падением.