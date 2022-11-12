В Вологде 17-18 ноября пройдет IT-форум

В Вологде на 17-18 ноября запланировано проведение XI Межрегионального форума «Современные информационные технологии: для государства и общества». Основными темами заявлены кибербезопасность и импортозамещение.

В областной центр стекутся представители ведущих компаний, работающих в сфере кибербезопасности.

«В этом году мы пригласили на Форум Участники смогут «из первых рук» получить ответы на свои вопросы и выбрать наиболее эффективные решения. Количество угроз растет с каждым днем и только серьезный профессиональный подход ИТ-специалистов, отвечающих за безопасность, их высокая компетентность смогут обеспечить надёжную работу ИТ-инфраструктуры», - рассказал организатор секции, генеральный директор группы компаний «Бизнес-Софт» Алексей Логанцов.

18 ноября обсудят вопросы импортозамещения иностранного программного обеспечения, будет организован круглый стол. Спикеры расскажут о своем опыте перехода на отечественную ОС в госструктурах и на предприятиях..

Мероприятие пройдет на площадке «Русский Дом».